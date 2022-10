POL-WND: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

St. Wendel - OZ Urweiler (ots) - Am frühen Sonntagmorgen staunten die Geschädigten aus der Hauptstraße in Urweiler nicht schlecht, als sie gegen 01.00 Uhr durch einen lauten Knall unsanft geweckt wurden. Ein unbekannter hatte mit einem Backstein ein Fenster am Anwesen der Geschädigten eingeworfen, was folglich dabei zerbrochen ist. Verletzt wurden niemand. Falls jemand Hinweise in der Sache geben kann, wird er gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 ...

mehr