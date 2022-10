Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfälle bei schlechten Witterungsbedingungen auf der BAB 1

Tholey (ots)

Am Wochenende bearbeitete die Polizeiinspektion St. Wendel zwei Verkehrsunfälle, die sich bei regnerischen Witterungsbedingungen auf der BAB 1 ereigneten. Ein 45-jähriger aus dem Landkreis Birkenfeld kam auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken nahe der AS Tholey aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und ein 30-jähriger aus Köln kam auf der Richtungsfahrbahn Trier nahe der AS Eppelborn ebenfalls aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. An den beteiligten Fahrzeugen und an Straßeneinrichtungen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

