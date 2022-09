POL-WND: Hinweise zur Betrugsmasche via "WhatsApp"

Marpingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich Diebe in einem Raiffeisen-Markt in Marpingen an die "Arbeit". Sie überwanden unter anderem einen angebrachten Stahlzaun. Nachdem sie Zugang zu einigen gelagerten Gasflaschen hatten, entwendeten sie letztlich über 20 Stück aus aufgestellten Boxen und entfernten sich von der Örtlichkeit. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr