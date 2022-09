POL-WND: Diebstahl auf Baustelle

St. Wendel (ots) - Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter seine augenscheinliche Wut an einem abgestellten PKW in Winterbach in der Mechersstraße ausgelassen. Mit einem spitzen Gegenstand fügte der Täter dem PKW auf allen Seiten deutliche Kratzer zu. Ähnliches passierte auf einem Parkplatz in der Linxweilerstraße in St. Wendel in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach dem Besuch einer Diskothek musste der Geschädigte feststellen, dass auch sein ...

