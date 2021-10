Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte randalieren im Bereich der Sportanlage "Engelberg"

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08.20 Uhr, alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem ihm im Bereich der Sportanlage "Engelberg" Sachbeschädigungen und hinterlassener Müll aufgefallen waren. Mutmaßlich feierten noch unbekannte Personen in der Nacht zum Sonntag auf der Freifläche unterhalb des Engelbergturms. Darauf deuteten hinterlassene Glasscherben, Becher, Dosen, weiterer Abfall und ein Fußballtor hin, das offensichtlich vom Sportgelände zur Freifläche getragen wurde. Darüber hinaus stellten die Beamten des Polizeireviers Leonberg fest, dass ein Mähroboter vom Sportgelände über den umgebenden Zaun auf den angrenzenden Parkplatz geworfen und hierbei massiv beschädigt wurde. Des Weiteren wurde ein Blumenkübel umgetreten und eine Hütte im Bereich des Turms aufgebrochen. Mutmaßlich stehen der hinterlassene Müll und die Sachbeschädigungen in Zusammenhang. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.700 Euro belaufen. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, und bittet diese sich zu melden.

