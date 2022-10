Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Wohnungseinbruchsdiebstahl aus Mietwohnung in Mehrparteienhaus in Niederlinxweiler

Niederlinxweiler (ots)

Im Verlaufe der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen bislang unbekannte über den Balkon, durch die Balkontür, in eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus in der Oberlinxweilerstraße in Niederlinxweiler ein. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zuhause und stellten den Einbruch beim Nachhause kommen fest. Entwendet wurden mehrere elektronische Geräte. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, beziehungsweise auffällige Personen in diesem Bereich bemerkt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell