Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindertagesstätte

Kleve (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.04.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 08.04.2023, 10:20 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecher in eine Kindertagesstätte an der Spyckstraße in Kleve ein. Im Gebäude wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Aus der Kita wurden zwei I-Pads, sowie zwei ältere Laptops entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (Lst)

