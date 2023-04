Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerpunktkontrollen der Kreis Klever Polizei anlässlich "Car-Freitag"

Kreis Kleve (ots)

Auch die Kreis Klever Polizei hat sich am gestrigen Karfreitag an den landesweiten Verkehrskontrollen unter dem Motto "Rot für Raser" - nicht zuletzt vor dem Hintergrund unserer traurigen Verkehrsunfallbilanz im Kreis Kleve - mit einem Schwerpunkteinsatz beteiligt. Kreisweit wurden an mehreren Stellen gleichzeitig Geschwindigkeits- und technische Kontrollen durchgeführt. Auch wenn das Verkehrsaufkommen an einigen Kontrollstellen gering war, so stellten die Einsatzkräfte dennoch zahlreiche Verstöße fest. So mussten insgesamt 286 Verwarnungsgelder erhoben und 77 Bußgeldverfahren eingeleitet werden. In einem Fall wurde eine Strafanzeige gefertigt. Mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot.

Am Dienstag dieser Woche war es an der Kreuzung Twistedener Straße / Weller Landstraße in Kevelaer, einer bekannten Unfallhäufungsstelle, zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 82-Jährige ums Leben kam. Als Sofortmaßnahme hat die Sonder-Unfallkommission, in der in diesem Fall neben dem Straßenverkehrsamt des Kreises die Polizei, Straßen NRW und die Stadt Kevelaer vertreten waren, auf der Twistedener Straße als Sofortmaßnahme die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Auch hier fand eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Die Fahrzeugführerin eines Skoda wurde dabei mit 113 km/h gemessen. Sie erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von rund 500 Euro auch ein Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister ("Flensburg").

Auf der B 9 in Kranenburg kontrollierten die Einsatzkräfte in Höhe des sogenannten "Tennisschlägers" einen in Polen zugelassenen BMW. Der getunte Wagen wies neben zahlreichen technischen Veränderungen auch erhebliche Mängel auf. Der BMW wurde aus dem Verkehr gezogen und abgeschleppt. Die 27-jährige Fahrerin erwartet, ebenso wie den Halter, ein Bußgeldverfahren. (AJ)

