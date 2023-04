POL-KLE: Geldern-Lüllingen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrer

Goch (ots) - Am Mittwoch, 05.04.2023 in der Zeit zwischen 23:05 Uhr und 23:45 Uhr entwendeten unbekannte Diebe einen schwarzen E-Scooter der Marke Denver, welcher an der Klever Straße in Goch, in Höhe der dortigen "Gamble Hall" abgestellt stand. Am Scooter befand sich das Versicherungskennzeichen 383WAA. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht ...

