POL-MA: Heidelberg: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte vereitelt

Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr bog eine 28-jährige Frau mit ihrem Smart von der Ausfahrt der Justizvollzugsanstalt Mannheim kommend in die Herzogenriedstraße ab. Hierbei übersah die Smart-Fahrerin einen Ford, welcher auf der Herzogenriedstraße in Richtung Waldhofstraße fuhr. Im Einmündungsbereich stieß der Ford frontal auf die linke ...

mehr