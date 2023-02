Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht - Strafverfahren eingeleitet!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 12 Uhr entschloss sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neckargemünd zur Kontrolle eines Ford-Fahrers in der Bahnhofstraße. Die Beamtinnen und Beamten hatten den Verdächtigen im Begegnungsverkehr festgestellt. Von ihm war, aufgrund vorausgegangener Einsätze, bekannt, dass er nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Als die Einsatzkräfte den Streifenwagen wendeten, versuchte der Mann sein Fahrzeug beschleunigt am Fahrbahnrand zu parken und streifte hierbei einen dort abgestellten PKW. Die vermeintlich geplante Flucht war damit zu Ende. Als die Polizistinnen und Polizisten den 28-jährigen Ford-Fahrer kontrollierten ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest verlief schließlich positiv auf Kokain. Auf seinen Führerschein angesprochen, händigte der Mann lediglich sein Handy mit einem Bild einer Fahrerlaubnis aus. Obwohl die Daten des Mannes auf der Abbildung richtig eingetragen waren, wurden die Einsatzkräfte misstrauisch. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab daraufhin, dass der Mann nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Drogeneinflusses, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdachts der Urkundenfälschung und des Drogenbesitzes ermittelt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 5.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell