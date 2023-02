Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: In Haus eingestiegen und dann geflüchtet - Zeugenaufruf!

Weinheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Zimmerbachstraße in Weinheim und verschaffte sich über die nicht verschlossene Haustür Zutritt. Durch das Geräusch aufmerksam geworden, begab sich die Bewohnerin zum Hausflur, in der sie auf den Täter traf und diesen überraschte. Der Unbekannte erschrak und flüchtete ohne jegliches Diebesgut sofort in Richtung einem angrenzenden Waldgrundstück.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Der Mann ist ca. 190 cm groß, war bekleidet mit grauer Wollmütze, graue Jacke mit grauer Kapuze, hellgraue Jogginghose und hatte ein osteuropäisches Aussehen.

Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter Tel.: 0621 174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell