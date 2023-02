Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Dielheim: Gefährlich überholt und genötigt - Polizei sucht Zeugen

BAB 6, Dielheim (ots)

Bereits am Montag, den 30.01.2023, gegen 7 Uhr, kam es auf der A6 bei Dielheim zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen schwarzen SUV. Zuvor war ein 37-jähriger Opel-Fahrer auf der linken Fahrspur in Richtung Sinsheim unterwegs, als der SUV dicht auf den Opel auffuhr und wiederholt die Lichthupe betätigte. Der Opel-Fahrer war gerade im Begriff zwei Kleintransporter auf der mittleren Fahrspur zu überholen und konnte daher dem drängelnden SUV keinen Platz einräumen. Der SUV wiederrum drängte sich mit hoher Geschwindigkeit zwischen die beiden Transporter auf der mittleren Spur und zog knapp vor dem Opel auf die linke Spur zurück. Der 37-Jährige im Opel leitete aufgrund des knappen Einscherens eine Gefahrenbremsung ein. Der SUV verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Sinsheim. Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, oder die Fahrer der beiden Fahrzeuge auf der mittleren Spur, bei dem es sich um zwei Kleintransporter gehandelt haben dürfte, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell