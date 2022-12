Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (20.12.2022) zwei 30 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Kleidungsstücke im Wert von über tausend Euro aus Geschäften gestohlen zu haben. Einer der Tatverdächtigen betrat kurz vor 20.00 Uhr ein Geschäft an der Königstraße und steckte ein Kleidungsstück in seinen Rucksack. Anschließend soll er den Verkaufsraum ohne zu bezahlen wieder verlassen und sich mit seinem mutmaßlichen Komplizen getroffen haben. Die beiden liefen zunächst in Richtung des Schlossgartens, wo sie zwei in Gebüschen deponierte Einkaufstüten an sich nahmen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden 30-Jährigen schließlich im Bereich des Hauptbahnhofs fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen sowie ihrer Rucksäcke und Taschen fanden sie weitere mutmaßlich gestohlene Kleidung. Der wohnsitzlose georgische Staatsangehörige, der im Verdacht steht, ein Kleidungsstück in seinen Rucksack gesteckt zu haben, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (21.12.2022) einem Haftrichter vorgeführt. Der andere Tatverdächtige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell