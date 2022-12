Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

-Bad Cannstatt/-Süd (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Montag (19.12.2022) bis Dienstag (20.12.2022) in eine Gaststätte an der Oberen Waiblinger Straße sowie in ein Mehrfamilienhaus an der Alten Weinsteige eingebrochen. An der Oberen Waiblinger Straße hebelten Unbekannte am Montag, in der Zeit von 06.40 Uhr bis 07.10 Uhr die Hintertür einer Gaststätte auf. Die Täter stahlen zirka 500 Hundert Euro Bargeld und versuchten zudem einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Ob aus diesem Bargeld oder Zigaretten gestohlen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Alten Weinsteige hebelten unbekannte Täter am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung auf und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

