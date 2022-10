Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Sportlerheim- Geldkassetten aufgebrochen

Enger (ots)

(sls) Als am Mittwochnachmittag (26.10.) gegem 16.50 Uhr auf einem Sportplatzgelände an der Ringstraße mit dem Training begonnen werden sollte, bemerkte der verantwortliche Jugendtrainer, dass das Vereinsheim aufgebrochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Täter auf bisher unbekannte Art und Weise in das Vereinsheim ein. Im Inneren wurde die Tür zu einem Büroraum eingetreten. Aus einem Büroschrank wurde ein kleiner Schranktresor mit Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Die Täter verschafften sich weiterhin Zutritt zu einem Hauptraum mit Thekenbereich. Dort wurden zwei Geldkassetten aufgebrochen und geringes Münzgeld mitgenommen. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem Vereinsheim. Am Dienstagabend gegen 22.30 wurde das Vereinsheim ordnungsgemäß verschlossen verlassen. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, verdächtigten Personen oder auch Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell