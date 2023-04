Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Benzindiebstahl aus drei VW Up

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen (18. April 2023) mehrere Autos einer sozialen Einrichtung angegangen, die an der Lorschstraße und auf der Straße Am Theresienstift geparkt waren. Sie öffneten die Tankdeckel der Fahrzeuge gewaltsam und zapften dann Kraftstoff aus den Tanks. Auf der Lorschstraße leerten die Täter den Tank eines roten VW Up, auf der Straße Am Theresienstift zapften sie das gesamte Benzin aus zwei weiteren VW Up. An zwei anderen Autos des gleichen Modells an der Örtlichkeit öffneten sie die Tankdeckel zwar, Benzin wurde aber keines entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang unter 02823 1080. (cs)

