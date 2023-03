Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: vermeintlicher Giftköder an Hermeskeiler Radweg

Hermeskeil (ots)

Im Bereich des Ruwer-Hochwald-Radwegs, in Höhe der Straße "Am Dörrenbach" in Hermeskeil, wird durch Passanten ein vermeintlicher Giftköder gemeldet. Im Grünstreifen des Radwegs wird an einer handflächengroßen Stelle eine weiß-graue, pulverartige Substanz festgestellt. Aktuell ist es zu keinen bekannten Schäden gekommen. Da es in der Vergangenheit jedoch vermehrt zu ähnlichen Meldungen kam, bittet die Polizei vor allem die Tierhalter um besondere Aufmerksamkeit. Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

