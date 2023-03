Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Trier (ots)

Am Sonntag, den 19.03.2023 gegen 14:20 Uhr, kommt es an der Kreuzung Martinsufer und Ausoniusstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Rettungswagen, welcher sich in einer Einsatzfahrt mit eingeschalteten Sondersignalen befunden hat und einem dunklen PKW, vermutlich einem Kombi. Dabei streift der PKW den Rettungswagen an dessen linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich und verursacht leichten Sachschaden, als dieser vor ihm die Fahrspur nach links kreuzt um in die Ausoniusstraße abzubiegen. Aufgrund der kritischen Situation des transportierten Patienten wurde die Fahrt vom Rettungswagen ohne Anhalten fortgesetzt, der Unfall aber im Krankenhaus der Polizei gemeldet. Der Fahrzeugführer des am Unfall beteiligte PKW hat sich bisher nicht auf hiesiger Dienststelle gemeldet, weshalb Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet worden sind. Personen, welche Angaben zu dem am Unfall beteiligten PKW und/oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer, 0651/9779-5210, in Verbindung zu setzen.

