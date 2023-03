Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Saarburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 16.03.2023 kam es auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums "Am Leukbach" in Saarburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte hierbei vermutlich beim Ein-oder Ausparken den in einer Parkbucht abgestellten blauen PKW SEAT Ibiza mit Trierer Zulassung. Am Seat entstand durch die Kollision eine großflächige Eindellung der vorderen Stoßstange. Im Anschluss an den Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine erforderlichen Daten zu hinterlassen.

Der Sachschaden am SEAT beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 2500EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell