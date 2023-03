Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften in das Poststräßle in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem ein Fahrzeugbrand gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dort ein Renault bereits in Vollbrand. Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hatte, wurde der PKW abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

