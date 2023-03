Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifen zerstochen und Motorhaube zerkratzt

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 17.03.2023; 17:30 Uhr bis 18.03.2023; 10:15 Uhr wurde in der Feckweilerstraße 7B in Birkenfeld durch bislang unbekannte Täter die Vorderreifen und ein Hinterreifen eines blauen Mercedes CLK 200 zerstochen. Zudem wurde der weibliche Vorname Lara in den Lack der Motorhaube geritzt.

