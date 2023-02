Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Maichingen: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich zwischen dem 20. Dezember 2022 und dem 15. Februar 2023 auf eine Baumwiese am Rande des Maichinger Industriegebietes und fällte dort elf Obstbäume. Anschließend transportierte der Unbekannte die Holzstämme von dem Grundstück, das an die Magstadter Straße angrenzt, ab. Möglicherweise wurde hierfür ein orangefarbener Traktor genutzt. Der Wert des gestohlenen Holzes wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an SINDELFINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

