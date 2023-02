Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 81-Jährige beklaut

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Leonberger Straße in Sindelfingen zu einem Geldbeuteldiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Bereich der Obststände den Geldbeutel einer 81-Jährigen aus deren Einkaufskorb. Im Geldbeutel befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten eine zweistellige Summe Bargeld. Der Mann soll jüngeren Alters, sportlich, schlank und etwa 170 cm groß gewesen sowie mit einer dunkelblauen Windjacke mit Kapuze und so einer dunkelblauen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: SINDELFINGEN.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

