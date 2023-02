Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden - Tailfingen: Wohnungseinbruch in Berggasse

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 17:00 Uhr und Dienstag 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Berggasse in Gäufelden-Tailfingen. Die Unbekannten drangen zunächst in eine Garage ein und brachen anschließend eine Tür zum Wohnhaus auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und hebelten eine weitere Zimmertür auf. Mögliches Diebesgut und der entstandene Sachschaden sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen beim Polizeiposten Gäu. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: HERRENBERG.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

