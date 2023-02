Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu einem Fahrzeug und einer noch unbekannten Person geben können, die im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Dienstag gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg stehen könnten. Bislang ist bekannt, dass der oder die Unbekannte beim Rückwärtsausparken gegen einen Mercedes prallte, der in der Parkbucht gegenüber stand. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um eine graue oder silberne Audi Limousine mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer bzw. die unbekannte Fahrerin machte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern, aus dem Staub. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

