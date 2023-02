Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230227 - 0255 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 26. Februar 2023, gegen 05.50 Uhr, befuhr ein Pkw der Marke Mercedes A-Klasse die Kennedyallee aus Richtung Stresemannallee in Richtung der Schweizer Straße. In Höhe des Anwesens Nummer 33 verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei geparkte Fahrzeuge (Skoda Kodiaq, VW Passat, Ford S-Max), ein Motorrad (Kawasaki Z1000), eine Straßenlaterne sowie einen Baumschutzbügel und zwei Metallpfosten. Die drei Insassen des Mercedes, zwei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren sowie ein Mann im Alter von 36 Jahren wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt (Schürfwunden). Keine dieser Personen verfügte über die erforderliche Fahrerlaubnis. Zunächst gaben sie an, dass eine unbekannte Person den Wagen gesteuert hätte und dann vom Unfallort geflohen sei. Da alle Personen offensichtlich Alkohol konsumiert hatten, wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. Schließlich gaben die beiden Frauen an, der 36-Jährige habe den Wagen gelenkt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Personen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Der Gesamtsachschaden des Unfalles dürfte sich auf etwa 80.000 EUR summieren.

