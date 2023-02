Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230227 - 0254 Frankfurt-Preungesheim: Festnahmen nach Buntmetalldiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 25. Februar 2023, gegen 02.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Baugrundstück an der Ecke Goldpeppingstraße / Renettenstraße gerufen, da dort offensichtlich Diebe Buntmetall entwenden und in einen Pkw verladen würden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten unweit des Tatortes einen verlassenen 3er BMW Kombi feststellen, der mit Kabel im Wert von etwa 750 EUR beladen war. Das Fahrzeug war offensichtlich kurz zuvor noch bewegt worden. Im Innenraum konnte ein Fußabdruck festgestellt werden. Bei der Absuche im Umfeld der Baustelle konnten zwei Personen angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Beide konnten ihren Aufenthalt dort nicht erklären. Mit dem abgestellten Fahrzeug wollten beide ebenfalls nicht in Verbindung stehen. Allerdings zeigte der festgestellte Schuhabdruck Übereinstimmung zu dem Schuhwerk eines der beiden Männer.

Die beiden Männer 21 und 32 Jahre alt, wurden zum Revier verbracht und von dort nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Insgesamt soll es sich auf dem Baustellengelände um mindestens vier Personen gehandelt haben.

Die beiden flüchtigen Täter werden beschrieben als 25-35 Jahre alt, von dünner Statur mit dunklen Bärten. Bekleidet mit dunklen Hosen und dunklen Jacken.

