Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Gartenhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 13.20 Uhr, ein Gartenhaus im Gewann Junger Berg in Weinsberg auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Am Gartenhaus entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Die Polizei Weinsberg bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Lauffen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Knapp 2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang Unbekannter nach einem Unfall in der Seugenstraße in Lauffen. Ein 68-Jähriger hatte seinen Alfa Romeo dort in der Nacht auf Samstag gegen 23 Uhr abgestellt. Als er am Samstag gegen 10 Uhr zu seinem PKW zurückkam, entdeckte er den Schaden.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Leingarten: 9 Mal deutlich zu schnell gefahren.

Das Polizeirevier Lauffen führte am Freitag zwischen 22.45 Uhr und 0 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 293 bei Großgartach durch. Von 47 gemessenen Fahrzeugen waren 9 mit mindestens 21 km/h zu schnell unterwegs. Die Fahrer müssen nun mit Anzeigen und teilweise vermutlich auch Fahrverboten rechnen.

Bad Wimpfen: Segelflieger auf Abwegen

Gegen 17.30 Uhr kam am Sonntag ein Segelflugzeug bei Bad Wimpfen von seiner eigentlichen Route ab und landete aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld nahe der Georg-Simler-Straße. Nach Angaben des 66-Jährigen Piloten könnte plötzlich fehlender Aufwind eine Ursache für die ungewollte Zwischenlandung gewesen sein. Durch die plötzliche Landung wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Neckarsulm: Zu schnell und zu jung - Unfall gebaut

Ein 17-Jähriger fuhr in der Nacht auf Sonntag mit dem VW seines Vaters gegen mehrere Verkehrseinrichtungen und Bauzäune. Gegen 1.30 Uhr soll der junge Mann auf der Kanalstraße in Neckarsulm in Richtung Stadtmitte gefahren sein. Auf Höhe der Brückenunterführung soll der 17-Jährige einen Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt und in der Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Hierbei touchierte er die Leitplanke, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und fuhr schließlich in mehrere aneinander montierte Bauzäune. Das Fahrzeug überschlug sich, landete jedoch wieder auf den Reifen. Der 13-jährige Beifahrer des Teenagers wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Das Polizeirevier Neckarsulm bittet Zeugen, die nähere Angaben zum Unfall machen können oder von der Fahrweise des 17-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Möckmühl: Betrunken gefahren - Zeugen gesucht

Auf der Landesstraße 1095 wurde am Samstagabend durch einen Zeugen ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet. Der Opel Astra soll gegen 21.20 Uhr zwischen Möckmühl und Züttlingen Schlangenlinien gefahren sein. Hierbei soll er immer wieder in den Gegenverkehr gekommen sein und dadurch andere gefährdet haben. Nachdem der 45-jährige PKW-Lenker durch eine Streife angetroffen werden konnte, war bei diesem eine deutlich Alkoholisierung merkbar. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, sodass eine Blutentnahme im nächsten Krankenhaus erfolgte. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Zeugen, die von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Eppingen: Zwei Fahrzeuge aufeinander geschoben und geflohen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Eppingen einen BMW und einen Opel und fuhr anschließend davon. Gegen 2.50 Uhr konnte durch einen Zeugen in der Theodor-Storm-Straße in Eppingen ein lauter Knall wahrgenommen werden. Auf Höhe der Hausnummer 2 kam der bislang Unbekannte in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck des ordnungsgemäß geparkten BMWs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Opel geschoben. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Unfallverursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Ilsfeld: 6 Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen

Am Samstag von 15.30 Uhr bis 17.45 Uhr und Sonntag von 7 Uhr bis 8.45 Uhr wurden durch die Verkehrspolizei Weinsberg Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld durchgeführt. Von den gemessenen Fahrzeugen waren sieben deutlich zu schnell. Sechs PKW-Lenker müssen vermutlich mit einem Fahrverbot rechnen.

Heilbronn: Brand in Lagerhalle

10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes am Sonntagabend in der Hans-Seyffer-Straße in Heilbronn. Gegen 21.35 Uhr kam es in einer Lagerhalle eines Getränkehändlers zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Heilbronn konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Nach ersten Erkenntnissen geriet vermutlich ein Reinigungsgerät aufgrund eines technischen Defekts in Brand und entzündete weitere Kunststoffpaletten im Lagerhaus.

Heilbronn: Rennen gestoppt - Zeugen gesucht

Eine Streife des Polizeireviers Heilbronn befuhr in der Nacht auf Montag die Oststraße in Heilbronn. An der Kreuzung zur Weinsberger Straße fiel der Streife gegen 0.10 Uhr ein AMG C43 auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und lauten Motorgeräuschen in die Oststraße einbog. Als die Streife ihr Fahrzeug wendete und beschleunigt hinterherfuhr, konnte durch die Beamten beobachtet werden, wie ein Audi parallel zum AMG fuhr und sich beide mit überhöhter Geschwindigkeit anscheinend ein Rennen lieferten. An der Kreuzung zur Karlstraße standen drei PKW ordnungsgemäß an der Ampel und wurden über die Rechtsabbiegespur durch ein gefährliches Fahrmanöver von den beiden Fahrzeugen überholt. Als die beiden PKW-Lenker das Streifenfahrzeug hinter sich bemerkten, flüchteten sie. Der AMG-Fahrer konnte gestoppt werden, der Audi-Fahrer flüchtete unerkannt. Noch an der Kontrollörtlichkeit musste der 24-Jährige seinen Führerschein abgeben. Zeugen, die Angaben zum Rennen machen können oder durch die Fahrweise der beiden gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mountainbike aus Tiefgarage gestohlen

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 13.15 Uhr, wurde aus einer Tiefgarage in der Luise-Bronner-Straße in Heilbronn ein Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad der Marke Haibike, XDURO Allmountain, war an einer Wandbefestigung angekettet. Unbekannte schnitten das 4.000 Euro teure Fahrrad augenscheinlich los und entwendeten es.

Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: In Ampelmast gefahren und weggerannt - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Ford Mondeo in einen Ampelmast an der Kreuzung Gartenstraße und Weinsberger Straße. Gegen 6.15 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass ein PKW mit einem Ampelmast kollidiert und der Fahrer abgehauen sei. Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch der unverschlossene PKW im Ampelmast festgestellt werden. Nun wird ein

- ca. 20-25 Jahre alter, - zwischen 1,70m und 175m großer - Mann mit schlanker Statur, - mit südländischer Erscheinung - und kurzen dunklen Haaren, die fast einer Glatze ähneln,

gesucht.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Weiteres Rennen gestoppt

Ein 28-Jähriger und ein 23-Jähriger lieferten sich vor den Augen einer Streife am Sonntag gegen 1.15 Uhr ein Rennen. Die Streife des Polizeireviers Heilbronn befand sich in der Allee in Heilbronn, als den Beamten zwei Fahrzeuge aufgrund ihrer rasanten Fahrweise auffielen. Der VW Golf und der VW Passat wendeten im Kreuzungsbereich "Am Wollhaus" und Wollhausstraße auf der Allee in stadteinwärtiger Richtung. Hier hielten beide zunächst an der roten Ampel. Als diese auf "Grün" umschaltete beschleunigten beide Fahrzeuge so stark, dass das Reifendurchdrehen und das Motoraufheulen deutlich zu hören war. Die Streife verfolgte beide Fahrzeuge sofort und erreichte kurzzeitig bis zu 140 km/h, um überhaupt zu den Fahrzeugen aufschließen zu können. Am Ende der Allee konnten beide Fahrzeuge gestoppt werden. Beiden PKW-Lenkern wurden sofort die Führerscheine abgenommen. Nun müssen die beiden Raser mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Einbruch in Hilfseinrichtung - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag und Samstag brachen Unbekannte zu einer bislang unbekannten Zeit in den Sitz einer Hilfseinrichtung in der Heilbronner Schellengasse ein. Die Diebe brachen den Zugang auf und verschafften sich so Einlass ins Gebäude. Aus dem Gebäude wurde ein Tresor entwendet. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt. Hinweise zur Tat werden durch das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem PKW-Aufbruch gesucht

Zwei männliche Personen machten sich am Freitagabend an einem Renault in Heilbronn an der Ecke Frankfurter Straße und Olgastraße zu schaffen. Gegen 20.40 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie die Personen an dem Renault hantierten, dann jedoch plötzlich davon abließen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug nicht beschädigt und es wurde nichts entwendet.

Der Zeuge, der Bilder von den Personen machen konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Mit Straßenbahn kollidiert und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein blauer Kleinwagen kollidierte am Freitagabend an der Kreuzung Weinsberger Straße und Allee mit einer Straßenbahn. Gegen 20.30 Uhr fuhr die Straßenbahn in Richtung Innenstadt, als der PKW mit ihr kollidierte. Der PKW setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell