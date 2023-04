Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unfall mit mehreren verletzten Personen

Am Sonntag kam es gegen 12:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B292 kurz nach dem Eckenbergtunnel. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf die B292 in Fahrtrichtung Adelsheim und beabsichtigte vor dem Eckenbergtunnel nach links in Richtung Adelsheim abzubiegen. Hier missachtete er den Vorrang eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 19-jährigen Fahrers eines Pkw VW Golf, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurden der Fahrer des VW Golf und seine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer des VW T-Roc wurde ebenfalls leicht verletzt, seine 51-jährige Beifahrerin und eine 14-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt, weshalb auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000EUR. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 14:30 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Polizeirevier Buchen geführt. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter 06281-9040 mit dem Polizeirevier in Buchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell