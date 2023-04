Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 22.04.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM HOHENLOHEKREIS

Heilbronn (ots)

Waldenburg: Verkehrsunfall - Motorradfahrer verstorben

Am Samstag, 22.04.2023, um 11:40 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Suzuki die Landesstraße 1046 von Waldenburg in Richtung Hohebuch. Als der Motorradfahrer die Einmündung der Straße "Am Bahnhof" passierte, missachtete ein 31-jähriger Lenker eines VW Golf dessen Vorfahrt und fuhr auf die Landesstraße 1046 ein, um nach links in Richtung Waldenburg zu fahren. Der Motorradfahrer kollidierte daraufhin mit dem unmittelbar vor ihm ausfahrenden Pkw. Nach dem Aufprall auf die linke Fahrzeugseite wurde er von seinem Motorrad abgeworfen, rutschte über die Motorhaube und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Die verständigten Rettungskräfte versuchten den 65-Jährigen zu reanimieren, konnten jedoch nicht verhindern, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Landesstraße 1046 musste für den Einsatz der Rettungskräfte, Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis ca. 15:00 Uhr voll gesperrt werden.

