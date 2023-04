Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Münzautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Münzautomaten eines Waschparks in Bad Rappenau auf. Im Zeitraum von 20 Uhr bis 20 Uhr des Folgetages begaben sich die Täter zu dem Automaten des Waschparks in der Riemenstraße und brachen diesen auf. Aus dem Inneren entnahmen sie das gesamte Münzgeld. Der Polizeiposten Bad Rappenau bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 bei der Polizei zu melden.

Gemmingen: Gestohlenen Roller im Bach aufgefunden - Zeugen gesucht

Ein gestohlener Roller wurde am Donnerstagmittag in einem Bach in Gemmingen wieder aufgefunden. Der Roller wurde am Mittwoch um 6 Uhr am Bahnhof abgestellt und von dort entwendet. Die Diebe warfen ihn dann wohl in den Bach an der Kläranlage in der Streichenberger Straße, wo er gegen 12.45 Uhr entdeckt wurde. Zeugen, die Angeben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Münzautomatenaufbruch gesucht

Nach dem Aufbruch eines Münzautomaten eines Staubsaugers sucht die Polizei nach Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können. In der Nacht von Donnertag auf Freitag begaben sich die Täter zu dem Automaten an einer Tankstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Heilbronn-Böckingen, öffneten diesen gewaltsam und entnahmen das gesamte Münzgeld. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden vom Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Heilbronn-Böckingen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn einen Mercedes und fuhr anschließend weiter. Zwischen 7.15 Uhr und 15.30 Uhr stand der Wagen auf dem Parkplatz einer Schule im Kastanienweg. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Auto übersehen - Bus prallt mit Pkw zusammen

Ein Busfahrer übersah am Donnerstagmorgen beim Fahrstreifenwechsel einen Pkw, wodurch hoher Sachschaden entstand. Gegen 9.10 Uhr war der 55-Jährige mit einem Lininenbus in der Neckartalstraße unterwegs. An der Straßenzusammenführung zur Bundesstraße 293 wechselte der Mann mit seinem Bus die Fahrspur und übersah vermutlich den bereits auf der anderen Spur fahrenden Fiat Ducato einer 21-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten an den Seiten zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war eine der beiden Fahrspuren komplett blockiert.

Neckarsulm: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Neckarsulm und fuhr anschließend weiter. Der nun beschädigte Audi A1 stand am Fahrbahnrand der Straße "In der Au". Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Bad Friedrichshall einen Renault Duster und fuhr anschließend davon. Zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr stand der Pkw am Fahrbahnrand der Kreßbacher Straße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus dem gegenüberliegenden Parkplatz das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Obersulm: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall in Obersulm und fuhr anschließend weiter. Zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr stand der Audi A5 am Fahrbahnrand der Senefelder Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell