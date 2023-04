Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zu einem Firmenwagen in Gerlachsheim und entwendete daraus Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro. Der Fiat Ducato stand zwischen 18.15 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am Donnerstag auf einem Stellplatz auf einem Grundstück in der Abt-Hauck-Straße, als der Täter diesen entriegelte. Aus dem Laderaum wurden mehrere Werkzeugkoffer mit den darin befindlichen Maschinen und dem Werkzeug herausgenommen. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Urphar: Laserkontrolle - Mehrere Verstöße und ein Fahrverbot

Durch Beamte des Polizeireviers Wertheim wurden am Mittwoch Fahrzeuglenker auf der Kreisstraße 2824 kontrolliert. Die Polizisten haben den Verkehr, der auf Höhe der Kreuzung Höhefeld und Kembach aus Richtung Urphar kam, im Zeitraum von 16 Uhr bis 17 Uhr mit dem Laserhandmessgerät überprüft. Von allen gemessenen Fahrzeugen waren sechs Personen zu schnell unterwegs. Eine Person muss mit einem Fahrverbot rechnen, da diese die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h um 41 km/h überschritt.

Bad Mergentheim: Beifahrertür auf Parkplatz beschädigt

Während die Besitzerin eines Seat Cupra diesen während ihres Einkaufs auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Johann-Hammer-Straße in Bad Mergentheim parkte, beschädigte ein Unbekannter den Wagen. Das Fahrzeug stand am Mittwoch zwischen 15.45 und 15.45 Uhr in der dritten Parkplatzreihe vor der Filiale eines Discounters. Vermutlich wurde die Tür eines anderen Fahrzeuges gegen den Seat gestoßen, sodass Schaden von rund 500 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Külsheim: Anhänger umgekippt - Traktorfahrer verletzt

Eine verletzte Person und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Traktor-Unfalls am Mittwochnachmittag bei Külsheim. Der 46-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger fuhr gegen 16.30 Uhr bergabwärts auf der Kreisstraße 2820 zwischen Uissigheim und Eiersheim. Vermutlich wegen eines technischen Defekts am linken Hinterrad verlor er die Kontrolle über das Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort entwurzelte das Fahrzeug mehrere kleine Bäume. Während der Anhänger mit leerem Container zur Seite kippte, die Anhängevorrichtung am Traktor abriss und der Anhänger auf der Seite liegen blieb, kam der Traktor mit plattem Hinterrad aufrecht zum Stillstand. Das gesamte Gespann war nicht mehr fahrbereit und musste durch die Straßenmeisterei geborgen werden. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Grünsfeld: Akkuwerkzeug aus Klein-Lkw gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag Werkzeug im Wert von 2.500 Euro aus einem Klein-Lkw in Grünsfeld. Das Fahrzeug stand zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr unverschlossen im Hofraum eines Anwesens in der Rieneckstraße. Der oder die Täter entwendeten unter anderem eine Nagelpistole, einen Laser, eine Bohrmaschine sowie weitere Werkzeuge und entkamen unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell