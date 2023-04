Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Nach Einbruch werden Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Apotheke in Bad Friedrichshall. Zwischen Freitag um 18 Uhr und Montag um 7 Uhr begaben sich die Einbrecher zu dem Gebäude in der Hagenbacher Straße und brachen die Seitentür zur Apotheke auf. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und rissen einen Tresor aus der Verankerung. Diesen nahmen die Täter samt Inhalt mit. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn in Verbindung zu setzten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

