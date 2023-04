Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

A 81 / Ahorn: Von Lkw abgedrängt - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Ahorn mit rund 5.000 Euro Schaden, sucht die Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim Zeugen. Der 61-jährige Fahrer eines BMW X5 war gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstelen Boxberg und Osterburken unterwegs. Er befuhr den linken von zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich. Im Übergang der Baustelle zum normalen Fahrbahnverlauf kam ein unbekannter Lenker eines Sattelzuges vermutlich aufgrund der Neigung der Fahrbahn nach links in Richtung des BMWs. Der 61-Jährige versuchte auszuweichen, touchierte hierbei eine Warnbake und überfuhr diese, sodass die Reifen aufgerissen wurden. Außerdem wurde der linke Außenspiegel des Pkws beschädigt. Der Fahrer konnte seinen BMW noch auf dem nächsten Parkplatz abstellen. Eine Weiterfahrt war aufgrund der Schäden jedoch nicht möglich. Der Fahrer des Sattelzuggespanns setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 60040 an den Verkehrsdienst Tauberbischofsheim.

Wertheim: Mann beleidigt, bedroht und verletzt mehrere Personen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgroßhändlers in Wertheim beleidigte, bedrohte und verletzte ein 20-Jähriger am Mittwochabend Angestellte und Kunden. Der Mann befand sich gegen 18 Uhr zunächst auf einer Außentreppe des Gebäudes in der Bismarckstraße. Von dort urinierte er herunter und wurde von den Mitarbeitern des Handels angesprochen, worauf er nicht reagierte. Später begab er sich zu den Parkplätzen wo es mit den Mitarbeitern und Kunden zum Streit kam. Der alkoholisierte 20-Jährige beleidigte und bedrohte dann zwei Mitarbeiter und traktierte diese mit Schlägen unter anderem gegen den Kopf. Als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam lief der Angreifer zunächst weg. Wenig später kam er mit zwei Bierflaschen in den Händen zurück und war aggressiv, weshalb er weggeschoben wurde. Danach schlug er eine der Flaschen mit voller Wucht auf den Hinterkopf des hinzugekommenen Mitarbeiters und es kam zu einem Gerangel zwischen beiden. Hierbei wurde der Mitarbeiter verletzt. Erst als eine Streife des Polizeireviers Wertheim vor Ort eintraf, konnte der Angriff beendet und der 20-Jährige vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Külsheim-Uissigheim: Beschädigungen Pkw

Alle vier Reifen und die Scheibenwischer eines Renault Kadjar beschädigte ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch in Külsheim-Uissigheim. Das Fahrzeug stand zwischen 21 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch auf einem frei zugänglichen Stellplatz in der Eberhardstraße. Dort stach der Täter mit einem unbekannten Gegenstand in alle Reifen des Pkws, verbog den linken Scheibenwischerarm und entwendete den Heckscheibenwischer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Külsheim unter der Telefonnummer 09345 241 entgegen.

Distelhausen / Gerlachsheim: Geschädigte von Kupferdiebstahl gesucht

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu einem vermeintlichen Kupferdieb im Bereich Distelhausen geben können. Beamte des Polizeireviers kontrollierten am Donnerstag gegen 2 Uhr einen 37-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterhalb der Kreisstraße 2814 von Distelhausen in Richtung Gerlachsheim unterwegs war. Hierbei erkannten die Polizisten, dass der Mann in Plastiktüten, die an seinem Fahrradlenker hingen, Kupferkabel transportierte. Diese hatten ein Gewicht von rund 40 Kilogramm. Da sich darin auch ein Teppichmesser sowie Arbeitshandschuhe befanden und der 37-Jährige voller Baustaub war, besteht der Verdacht eines Kupferdiebstahls. Zur Feststellung der Identität des Mannes wurde dieser zum Polizeirevier gebracht. Nach einer Wohnungsdurchsuchung und weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Personen, die Hinweise zum Kupferdiebstahl oder der Person geben können oder selbst vom Diebstahl betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

