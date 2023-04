Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Eberstadt: Geschwindigkeitskontrollen

Am Mittwoch führten Beamte der Verkehrspolizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 81 bei Eberstadt durch. Zwischen 7 Uhr und 12.45 Uhr maßen die Polizisten von insgesamt 4448 Fahrzeugen die Geschwindigkeit. 116 Verkehrsteilnehmer waren bei erlaubten 120 Stundenkilometern zu schnell unterwegs. Den Rekord des Tages erreichte ein Auto, das 65 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatte. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen nun mit einem Bußgeld, zum Teil mit Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Den Gegenverkehr missachtete ein 19-Jähriger mit seinem Auto am Mittwochnachmittag in Heilbronn und verursachte dadurch hohen Sachschaden. Gegen 14 Uhr war der junge Fahrer mit seinem Audi auf der Alexander-Baumann-Straße unterwegs und bog nach links in die Hanns-Bauer-Straße ein. Möglicherweise übersah er den entgegenkommenden VW eines 58-Jährigen oder schätzte die Situation falsch ein. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Knapp 30.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entstand Sachschaden von knapp 30.000 Euro. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter die Neckarsulmer Straße von Neckarsulm kommend in Richtung Heilbronn. An der Kreuzung zur Brüggemannstraße übersah er vermutlich den an der roten Ampel stehenden Mitsubishi eines 64-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf den davorstehenden Toyota eines 27-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leingarten: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbemerkt Zutritt zu einer Bäckerei in Leingarten. Zwischen 18.30 Uhr und 4.15 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Straße "Brühl" und versuchten mehrere Fenster aufzuhebeln. Da sie offenbar keines der Fenster aufbrechen konnten, schlugen sie eines ein und betraten so das Innere der Bäckerei. In der Filiale durchsuchten sie die Räume und hebelten einen im Boden verankerten Tresor aus der Verankerung. Diesen nahmen sie anschließend mit. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher lediglich Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich, verursachten jedoch circa 50.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

Brackenheim: Mit über 2,2 Promille Auto gefahren

Ein betrunkener 23-Jähriger setzte sich am Mittwoch nach einem Besuch einer Bar in sein Auto und drehte eine Runde durch Brackenheim. Gegen 0 Uhr wurde der Mann am Mittwoch beobachtet, wie er aus einem Lokal in der Raiffeisenstraße lief, sich hinters Steuer seines Seat setzte und davonfuhr. Kurze Zeit später erschien er wieder in der Bar. Die alarmierte Polizei traf den Betrunkenen an und führte einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte mehr als 2,2 Promille an. Daraufhin musste der 23-Jährige in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Neckarsulm: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm einen Renault Transporter und fuhr anschließend weiter. Zwischen 7.45 Uhr und 8.35 Uhr stand der Wagen in der Binswanger Straße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Untergruppenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall in Untergruppenbach und fuhr anschließend weiter. Am Mittwochvormittag stand der Ford Transit auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr touchierte die unbekannte Person vermutlich beim Vorbeifahren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Obersulm: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall in Obersulm und fuhr anschließend weiter. Der VW Golf stand am Fahrbahnrand im Mühlwiesenweg. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

