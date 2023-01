Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 11.01.2023, gegen 6:30 Uhr, kam es in der Rheinstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 53-jähriger Autofahrer übersah beim Ausfahren aus einem Parkhaus einen auf der Rheinstraße fahrenden Roller. Der 37-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell