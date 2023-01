POL-PPRP: Jugendlichen angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom 09.01., 20 Uhr bis zum 10.01.2023, 8:45 Uhr, in ein Elektronikgeschäft in der Bismarckstraße ein. Aus dem Geschäft wurden mehrere Handys und weitere Elektronikartikel gestohlen. Der Schaden wird auf über 10.000,- Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße beobachtet? ...

