POL-PPRP: Einbruch in Elektronikgeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (10.01.2023), gegen 18 Uhr, kam es in der Langgartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Autofahrerin missachtete beim Ausfahren von einem Parkplatz in der Langgartenstraße die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 52-jährige Beifahrerin des 45-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. ES entstand ein Schaden in Höhe von ...

