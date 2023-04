Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Bedrohung nach Streit

Wegen einer Parkplatzsituation gerieten zwei 48 Jahre alte Männer am Mittwoch gegen 9.50 Uhr in der Rathausstraße in Öhringen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung begab sich ein Mann zu seinem Fahrzeug und zeigte seinem Kontrahenten eine Schreckschusswaffe. Dieser wandte sich an einen zufällig anwesenden Mitarbeiter des Ordnungsamtes, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Die Schreckschusswaffe, wofür dessen Besitzer eine entsprechende Erlaubnis vorweisen konnte, wurde aufgrund des Vorfalls von Beamten des Polizeireviers Öhringen sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung rechnen.

Künzelsau: 52-Jährige nach Unfall verstorben - Nachtrag zur PM vom 30.03.2023

Die 52-jährige Mini-Fahrerin, die am 29.03.2023, gegen 15.20 Uhr, alleinbeteiligt mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 19 zwischen Dörzbach und Hohebach gegen einen Baum geprallt war, ist am Mittwochabend in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen verstorben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell