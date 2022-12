Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 8. Dezember 2022, um 12:30 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham, auf dem Parkplatz einer dortigen Kinderarztpraxis, ein Verkehrsunfall.

Beim Ausparken touchierte ein heller Kleinwagen einen geparkten PKW Mercedes. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden.

An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer bzw. der Fahrerin machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 99810 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell