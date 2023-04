Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Unfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer nach einem Unfall am Dienstagabend in Höpfingen zu. Der Mann fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Baumstraße in Höpfingen in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Hauptstraße nahm ihm eine 48-jährige Kia-Fahrerin die Vorfahrt und erwischte den 55-Jährigen frontal. An Pedelc und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Buchen: Raser gestoppt

Mit 32 Kilometern pro Stunde zu viel war ein 28-Jähriger am Dienstagmorgen unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Buchen führte am gegen 10.50 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch, als der Mercedes C 200 mit zu hoher Geschwindigkeit in die Messstelle auf der Bundesstraße 27 zwischen Langenelz und Buchen fuhr. Der Fahrer gelangt nun zur Anzeige und muss wahrscheinlich mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt rechnen.

Mosbach: Polizeibeamte angegriffen

In der Zelle des Polizeireviers Mosbach endete der Tag für einen 54-Jährigen, nachdem dieser zuvor zwei Polizeibeamte angegriffen hatte. Zunächst wurde von Passanten am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr eine stark betrunkene Person in der Konrad-Adenauer-Straße in Mosbach gemeldet. Dort lag der betrunkene Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Nach Ansprache durch die Polizisten ging dieser sofort aggressiv auf diese los und versuchte die Beamten zu treten und zu schlagen. Nachdem der Mann in Gewahrsam genommen werden konnte, wurde er in eine Zelle des Polizeireviers Mosbach verbracht. Da ein Atemalkoholtest über 2 Promille anzeigte wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Roigheim: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Freitagabend kam es auf der Landesstraße 1099 bei Roigheim zu einem Unfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Eine Gruppe Fahrradfahrer soll dem 18-Jährigen auf der L1099 gegen 19.35 Uhr vorausgefahren sein. Als einer der Beteiligten nach links neben einen anderen Fahrradfahrer fuhr, soll der Motorradfahrer während eines Überholmanövers ausgewichen sein, um eine Kollission zu vermeiden. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Straßengraben. Durch den anschließenden Sturz wurde der junge Mann leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nun sucht die Polizei Mosbach nach Zeugen des Unfalls. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

