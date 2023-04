Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Grab beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Urnengrab wurde im Kuhallmand in Öhringen zwischen dem 14. April und dem 18. April beschädigt. Angehörige der verstorbenen Person entdeckten am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr, dass die Metalllettern des Urnengrabs mit brachialer Gewalt entfernt und der Grabschmuck neben das Grab geworfen wurde. Ein Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Nun ermittelt die Öhringer Polizei. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld-Adolzfurt: Gartenhaus aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Zeit vom 13. April, 17 Uhr, und 18. April, 10 Uhr, in ein Gartenhaus am Mühlkanal in Bretzfeld-Adolzfurt ein. Es wurden mehrere Arbeitsgeräte im Wert von circa 700 Euro entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 94000 zu melden.

Öhringen: E-Bike gestohlen

Im Schleifbachweg in Öhringen wurde am Dienstagabend ein graues Cube E-Bike gestohlen. Der 24-jährige Besitzer stellte das Fahrrad zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr verschlossen vor einer Firma ab. Als er zurückkehrte war das ca. 4.000 Euro teure Fahrrad verschwunden. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Pfedelbach-Untersteinbach: Vertrauen in Kunden enttäuscht

In einem Selbstbedienungsladen zum Abscannen wurde zwischen dem 9. April und 10. April versucht, die Kasse mittels Gewalt zu öffnen. Zwischen 23.30 Uhr und 1.15 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Personen die Kasse des Ladens in der Heuholzer Straße mittels eines Gegenstandes aufzubrechen. Der Versuch blieb erfolglos. Der entstandene Schaden an der Kasse kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Gegen Auto gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht!

Am Samstagabend kam es zwischen 19.30 Uhr und 24 Uhr im Weckhof zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen den Mercedes C220 eines 63-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wenn der Unfallverursacher nicht gefunden wird, bleibt der Mann auf einem Schaden von ca. 3.500 Euro sitzen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: Metalldiebe ermittelt

Breits am 10. April kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabeln in der Schliffenstraße in Gaisbach. Beim Diebstahl wurde ein dunkelroter Transporter mit weißem Kotflügel verwendet. Dieser Transporter konnte am 15. April durch eine Streife des Polizeireviers Künzelsau in Kupferzell auf frischer Tat gestellt werden. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5486708. Nun konnte den Dieben noch eine Tat in Künzelsau-Gaisbach nachgewiesen werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um eine überregional agierende Bande. Zeugen, denen der Transporter aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

