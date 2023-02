Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsmissachtung - zwei Autofahrerinnen vom Rettungsdienst versorgt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.02.2023, kurz vor 16:30 Uhr, sind zwei Autos auf der L 157 an der Banschacher Brücke kollidiert. Die beiden Fahrerinnen wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt, eine 31-jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor war eine 58-jährige VW-Fahrerin beim Einbiegen vom Abfahrtast der B 34 auf die Landstraße mit der dort in Richtung Küssaberg fahrenden Peugeot-Fahrerin zusammengestoßen. Diese kam ins Krankenhaus Die Autos waren danach nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 8000 Euro.

