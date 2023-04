Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2023

Landkreis Heilbronn

Leingarten: Einbrecher flüchtet

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, bemerkte die Bewohnerin eines Autohauses im Industriegebiet von Leingarten, dass sich ein Einbrecher im Verkaufsraum des Gebäudes aufhielt. Als der Unbekannte, der dunkel bekleidet war und schmutzige Schuhe trug, bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er über eine Türe in Richtung B 293. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte zu keinem Erfolg. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Einbrecher bereits das Büro des Autohauses durchwühlt hatte. Offensichtlich wurde er durch die Bewohnerin gestört und zu der beschriebenen Flucht veranlasst. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lauffen, Tel. 07133 2090, sucht nun weitere Zeugen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Main-Tauber-Kreis

Gerlachsheim: Mann bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, war der 42-jährige Fahrer eines Ford Focus auf der B 290 von Tauberbischofsheim in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Kurz vor Gerlachsheim kam der 42-Jährige aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. Bevor das Auto unterhalb einer Böschung zum Stehen kam, prallte es gegen ein Verkehrszeichen sowie gegen einen Baum. Der alleine im Auto befindliche Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An dem Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro.

Hohenlohekreis

Kupferzell: Schrottdiebe erwischt

Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, stellte ein Firmeninhaber in Kupferzell fest, dass sich drei Männer mit einem Sprinter mit einer ausländischen Zulassung unerlaubt auf seinem Firmengelände befanden. Die drei Personen, 45, 28 und 23 Jahre alt, hatten auf dem Betriebsgelände Kupferkabel und Metallschrott im Wert von mehreren Hundert Euro ausfindig gemacht und bereits in den Sprinter verladen. Die hinzugerufenen Streifen des Polizeireviers Künzelsau konnten in dem Fahrzeug weiteren Metallschrott unbekannter Herkunft entdecken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer vorläufig festgenommen. Das nicht zuordenbare Diebesgut wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Bodenverunreinigung verhindert

Am Samstagmitttag, gegen 14.30 Uhr, waren zwei Männer in Walldürn damit beschäftigt, in einem kleinen Gewerbebetrieb ein Gemisch aus Heizöl und Wasser aus einem Keller auf eine Grünfläche zu pumpen. Das Wasser war aufgrund der Regenmengen der vergangenen Tage unter anderem in einen Heizraum gelangt. Da vorhandene Pumpen offensichtlich nicht funktionierten, kam es zu einer Vermischung von Heizöl aus einem Tank und dem eindringenden Wasser. Der Pumpvorgang der beiden Männer konnte noch so rechtzeitig entdeckt werden, dass ein gravierender Umweltschaden verhindert wurde. Das Abpumpen von ca. 60 Kubikmeter Wasser-/Ölgemisch erfolgte durch eine Spezialfirma. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis wurde bereits in die Ermittlungen einbezogen. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige.

