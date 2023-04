Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Weitere Infos zum Alarm an der Gemeinschaftsschule

Aktuell gibt es einen größeren Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsschule in Neuenstein. Kurz nach 11 Uhr wurde von dort ein Alarm gemeldet. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und versucht den Grund der Alarmauslösung herauszufinden. Aktuelle Hinweise auf eine Gefährdung gibt es nicht.

Update 1 (12:40 Uhr): Zwischenzeitlich wurden alle Gebäude durchsucht. Hinweise auf eine Gefährdung konnten nicht erlangt werden. Die Polizei wird weiterhin vor Ort bleiben und dafür Sorge tragen, dass die sich auf dem Schulgelände befindlichen Schülerinnen und Schüler das Gelände verlassen können. Parallel dazu wird versucht herauszufinden, wer für die Alarmauslösung verantwortlich ist, da zwischenzeitlich feststeht, dass ein Notfalltaster in einem leerstehenden Klassenzimmer ausgelöst hat.

Update 2 (15:30 Uhr):

Nachdem alle Gebäude durchsucht wurden, konnten die rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus den Gebäuden begleitet und zur Betreuung in die Stadthalle gebracht werden. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Die Schülerinnen und Schüler die nicht abgeholt werden konnten wurden nachmittags in der Schule betreut. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Künzelsau ergaben, dass der Alarm vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst wurde. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz wurde keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell