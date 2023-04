POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Besitzer von schwarzem VW Touran gesucht Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf einem Baumarktparkplatz in Buchen sucht die Polizei den Besitzer oder die Besitzerin eines schwarzen VW Touran. Das Fahrzeug stand gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Die ...

mehr