Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

Erpolzheim/Herxheim (ots)

Keine Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit registrierten Polizeibeamte bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Dienstag den 6.12.2022 zwischen 9.45 und 11 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Herxheim am Berg. Allerdings hatten drei Autofahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zudem wurde ein Fahrzeug wegen technischer Mängel beanstandet.

Bei einer weiteren Messung zwischen 11.30 und 12.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Erpolzheim, waren drei Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen. Bei erlaubten 30 km/h lag der gemessene Höchstwert bei 47 km/h. Auch hier wurden zwei Fahrzeugführer wegen technischer Mängel zur Nachbesserung aufgefordert.

