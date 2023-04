Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Besitzer von schwarzem VW Touran gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf einem Baumarktparkplatz in Buchen sucht die Polizei den Besitzer oder die Besitzerin eines schwarzen VW Touran. Das Fahrzeug stand gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Die Fahrerin eines Seats streifte das geparkte Fahrzeug. Als sie sich kurz in den Baumarkt begab, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen VWs davon. Da nicht bekannt ist, ob an diesem ein Schaden entstand, wird der Eigentümer gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

