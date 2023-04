Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am Montag ein E-Bike von einem Parkplatz in Heilbronn-Neckargartach. Die Unbekannten begaben sich zwischen 5.30 Uhr und 14 Uhr auf den Parkplatz in der Alexander-Baumann-Straße und machten sich an dem gesicherten Fahrrad zu schaffen. Letztendlich gelang es ihnen das Fahrradschloss zu öffnen und sie nahmen das E-Bike mit. Der Polizeiposten Neckargartach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Heilbronn-Klingenberg: Schlägerei - Zeugen gesucht

Mindestens fünf verletzte Personen sind das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in Heilbronn-Klingenberg. Gegen 19.15 Uhr geriet eine Personengruppe im Bereich eines Supermarktes in der Theodor-Heuss-Straße in Streit, der kurzer Hand in einer Handgreiflichkeit mündete. Unter anderem sollen bei der Schlägerei Brecheisen und Messer benutzt worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden fünf Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Lauffen am Neckar: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Montag einen Verkehrsunfall in Lauffen am Neckar beim dem ein Seat beschädigt wurde und fuhr anschließend weiter. Zwischen 15.10 Uhr und 15.35 Uhr stand der Alhambra in Mühlbergstraße. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Schwaigern: Münzautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen zwischen Sonntag um 8 Uhr und Montag gegen 9.30 Uhr einen Münzautomaten an einer Tankstelle in Schwaigern auf. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Tankstelle in der Paul-Gerhardt-Straße und öffneten gewaltsam den Münzautomaten der Staubsaugeranlage. Aus dem Inneren entnahmen sie dann das Münzgeld und flüchteten anschließend. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 entgegengenommen.

Oberstenfeld: Mit über 2,2 Promille Auto gefahren

Ein betrunkener 45-Jähriger war am Montagmorgen mit seinem Auto in Oberstenfeld unterwegs. Gegen 6.35 Uhr fuhr der Mann mit seinem Wagen durch die Stadt in die Arbeit. Als er und sein Ford gegen 6.35 Uhr in der Beilsteiner Straße von Polizeibeamten kontrolliert wurden, bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen. Ein Alkoholtest zeigte mehr als 2,2 Promille an. Daraufhin ging es in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zudem werden führerscheinrechtliche Konsequenzen auf den 45-Jährigen zukommen.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm und floh anschließend. Am vergangenen Wochenende stand der Land Rover auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neudenau: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Verkehrsunfall in Neudenau und fuhr anschließend weiter. Zwischen 20.30 Uhr und 10.15 Uhr stand der Mazda 2 auf einem Parkplatz in der Kronengasse. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Möckmühl: Katze angeschossen - Täter gesucht

Unbekannte schossen am Montag auf eine Katze in Möckmühl, wodurch diese schwere Verletzungen erlitt. Das Tier befand sich zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Flüsslestraße, als sie verletzt wurde. Die Kugel durchschlug den Darm, sodass die Katze stationär in eine Tierklinik aufgenommen werden musste. Die Arztkosten belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

Heilbronn: Wettbüro überfallen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter raubte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Wettbüro in Heilbronn aus. Gegen 22.55 Uhr betrat ein vermummter Mann das Gebäude in der Weipertstraße. Er forderte die Angestellte unter Vorhalten eines Messers dazu auf, die Kasse zu öffnen und das Geld herauszugeben. Anschließend floh der Täter mit seiner Beute. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 - 1,85 Meter groß - dünne Statur - bekleidet mit einer blauen Jogginghose mit weißen Streifen und schwarz/ graue Kapuzenjacke - Gesicht mit schwarzem Stoff vermummt - unter der Jacke ragte am Rücken ein weißer Pullover hervor

Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Ereignis oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

